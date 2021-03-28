AjansHaber.com.tr Sağlık Kovid-19 ile kaybedilen koku duyusu geri gelebilir

Koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusu geri kazanılabilir

Koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği açıklandı.

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüse yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

Koku eğitimi yardımcı olabilir

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

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