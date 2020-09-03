Koronavirüs geçirdiğinizi anlamanın 5 yolu

Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısı da hayli fazla. İşte koronavirüsün belirti gösterilmeden atlatıldığını anlamanın 5 yolu.

Tüm dünya koronavirüsle mücadele devam ederken, ölü ve vaka sayısındaki artış engellenemiyor. Öte yandan hastalığı farkında olmadan ya da hafif belirtilerle geçirenlerin sayısının da hayli fazla olduğu söyleniyor.

Bu yüzden başta ABD olmak üzere birçok ülkede bağışıklık kazanan kişileri tespit etmek için hastalığı hafif atlatanlara yönelik testler geliştiriliyor. Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastalığı belirtisiz geçirenlerde şu belirtilere dikkat çekmişti;

Hastalığı belirtisiz geçirenlerde daha az olmakla birlikte; Öksürük

Üşüme

Karın ağrısı ve ishal

Öte yandan uzmanlar hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerin bir hafta sonra kanında antikor çıkmaya başladığını ve 2 hafta sonra antikor testiyle virüsün tespit edilmesinin mümkün olabildiğinin altını çizdiler.

Antikor testi

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Aynur Eren Topkaya, "Antikor testi ile kişinin koronavirüs geçirip geçirmediğini söylemek mümkün" dedi. Topkaya, "Hastalığı belirtisiz geçirenler, daha çok gençler, kadınlar ve kalp, diyabet, hipertansiyon gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan kişilerdir. Vücudumuz enfeksiyonlara karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immunoglobulinler adı verilen proteinlerdir."

"Antikor testleri ile enfeksiyonlara yanıt olarak ortaya çıkan immunglobulinlerin IgG, IgA, IgM analiz edilir. Antikorlar enfeksiyon geçiren kişilerin kanında bulunur. Antikor testleri ile az veya hiç belirti vermeden atlatılmış enfeksiyonlar tespit edilebilir."

"Koronavirüs enfeksiyonuna karşı oluşan IgA ve IgM antikorları da kan testiyle saptanabilir. Testteki IgG antikorlarının pozitif olarak görülmesi, COVID-19 enfeksiyonuna yakalanıldığını gösterir." ifadelerini kullandı.