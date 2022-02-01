Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 hasta grubunun ciddi bir kesiminin hiç aşılanmadığının ya da 3. dozunu olmadığının görüldüğünü belirterek, vatandaşlara aşılarını tamamlamaları çağrısında bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Omicron varyantının baskın olduğu Türkiye'de vaka sayılarının yükselişinin devam ettiğini anlattı.

Yapılan 100 PCR testinin 20'sinin pozitif çıktığını belirten Şener, "Vatandaşlarımızın ciddi bir kesimi, acil servislere nefes darlığı, ateş, öksürük gibi şikayetlerle geliyorlar. Bunların bir kısmının grip olduğuna yönelik şüphelerimiz de var ama testlerde ciddi bir kısmının, Kovid-19 testi pozitif çıkıyor. Bu başvurular içinde Kovid-19 vakalarındaki tırmanış devam edecek gibi görülüyor." dedi.

- "Tam aşılı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor"

Pozitiflik oranının yükselmesi dışında yoğun bakıma, hastaneye ve acil servise başvuruların da tırmanışa geçtiğini dile getiren Alper Şener, şunları kaydetti:

"Şu anda salgının başındaki sayılardan çok daha fazla olguyla karşı karşıyayız. Tam aşılı olanlar hastalığı çok hafif geçiriyor. Hasta grubunun ciddi bir kesiminin hiç aşılanmamış olduğunu ya da 3. dozunu hiç olmadığını görüyoruz. Aşılanmamış grupta hastaneye, yoğun bakıma, yatış oranının yüksek olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu tırmanış bu şekilde devam edecek olursa çok zor günler bizi bekliyor gibi görülüyor. Vatandaşlarımızın bir an önce aşı olması lazım. Vatandaşların eksik aşılarını tamamlaması lazım. Mevcut aşılar Omicron dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı yüzde 99 ölümü, yüzde 90 da hastaneye yatışı önlüyor."

Prof. Dr. Alper Şener, yandaş hastalığı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların 3. doz aşılarını yaptırmadığını dile getirirken, "Özellikle önümüzdeki günlerde bu hasta popülasyonunda hastaneye başvuru oranının artacağını ve yoğun bakıma sebep olacağını da bilmemiz gerekir." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesinin ilk günkü gibi sürdüğünü vurgulayan Şener, sağlık çalışanlarının biraz olsun rahatlaması için mutlaka herkesin maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin yanı sıra hiç zaman kaybetmeden aşılarını tamamlaması gerektiğini sözlerine ekledi.