Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Sağlık Bakanı Koca, bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba'ya ertelendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gelecek haftaya ertelendiğini açıkladı.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022
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