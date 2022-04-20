Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gelecek haftaya ertelendiğini açıkladı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.