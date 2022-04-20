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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!

Sağlık Bakanı Koca, bugün yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba'ya ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının gelecek haftaya ertelendiğini açıkladı. 

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti" ifadelerini kullandı.

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