Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Toplantıda, koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek.

Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Vaka sayısı 74 bini geçti

Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.

Son 24 saatte 430 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 39 bin 226 oldu.