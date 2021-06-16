AjansHaber.com.tr Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca saat 18.30'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.

Bakan Koca 18:30'da açıklama yapacak

Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı
40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak
Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı
Uzmanlardan aşı çağrısı
Bir günde 1 milyon doz aşı yapıldı