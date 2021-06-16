Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16:30'da yapılacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.

Bakan Koca 18:30'da açıklama yapacak

Bilim Kurulu'nda kademeli normalleşme ile ilgili de tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.30'da toplantıya ilişkin açıklama yapacak.