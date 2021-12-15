Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.

Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak.

Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.

Omicron varyantı Türkiye'de

Tüm dünya koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı ile mücadele ediyor. Pek çok ülke tedbirlere geri döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 11 Aralık'ta Türkiye'de ilk Omicron kaynaklı vakanın görüldüğünü açıkladı:

"Şu ana kadar 1’i İstanbul'da 5’i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın."