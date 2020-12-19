Koronavirüs beyin bariyerini aştı

Yapılan son araştırmalara göre; Kovid-19 geçiren insanların, zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkilerden muzdarip olduğunu öne süren bulguların sayısı giderek artıyor.

Kovid-19 hastalığına yakalanan insanlarda yaşanan bulgular incelendiğinde zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkiler hissedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bilim adamları bunun nedenini araştırırken önemli bulgulara ulaştı.

"KOVİD-19'UN BEYİN BARİYERİNİ AŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Popular Science'da yer alan makaleye göre; bilim adamları Kovid-19'un etkilerini araştırıyor. Kendinden önce gelen pek çok virüs gibi Kovid-19'un da beyne etki ettiği ileri sürüldü.

Nature Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmada bilim adamları, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini savundu. Söz konusu bulgular, Kovid-19'u sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor.

PEKİ COVİD-19 NASIL ETKİ EDİYOR?

Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söyledi. Banks, S1 gibi bağlanma proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep olduklarını ifade etti.

Banks, "S1 proteini, muhtemelen beynin sitokin ile iltihabi ürünler salgılamasına sebep oluyor" açıklamasını yaptı.

"SİTOKİN FIRTINASI"

Kovid-19 enfeksiyonunun sebep olduğu yoğun iltihaplanma, bilim çevrelerinde sitokin fırtınası şeklinde adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.