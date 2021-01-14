Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti!

İlk etapta sağlık çalışanları aşılanacak; birinci grupta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci grupta hizmet sektöründe çalışanlar, üçüncü aşamada kronik rahatsızlığı olanlar, dördüncü aşılamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

Bugün başlayan aşılama uygulamasında 100 bine yaklaşıldığı da öğrenildi.

Birinci aşamada sağlık kurumunda çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.