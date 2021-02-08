Koronavirüs aşısında 2. doz zamanı

Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor...

30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşı, 14 gün süren test aşamasının ardından,13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım izni almıştı.

Aynı gün ilk aşıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri oldu. Ertesi gün ise, sağlık çalışanlarıyla toplu aşılama sürecine geçildi.

2. DOZA GEÇİLİYOR

Toplu aşılama sürecinde yeni haftada ikinci dozun uygulanmasına başlanıyor.

Ocak ayının ikinci haftasında başlayan aşılama sürecinde 28 günlük bekleme süresi dolanlar, ikinci doz aşısını olacak.

2 DOZ ARASINDA BEKLEME SÜRESİ 28 GÜN

İki doz arası beklenmesi gereken 28 günlük süre, Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sağlık çalışanlarının bekleme süresi ise, 11 Şubat'ta sona erecek.



LİDERLERE DE 2. DOZ

İlk doz tarihleri dikkate alınarak verilen randevular kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Lideri Meral Akşener de 12 Şubat’ta ikinci doz aşılarını olacak.



GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medyada okuduğu parodi haberi gerçek sanıp canlı yayında anlatmıştı. Habere göre Bahçeli'ye aşı yaparken canını yakan Gülnaz Şırınga isimli hemşire kalabalık bir grubun saldırısına uğramıştı.