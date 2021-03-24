Koronadan öldüğü söylenen "sağlık çalışanı" bakın kim çıktı

Sağlık Bakanlığı Müfettişi olduğu ifade edilen Dr. Berrin Akbal'ın, ikinci kez yakalandığı Covid-19 nedeniyle hayatını yitirdiği iddia edildi.

Bazı internet sitelerinde yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı Müfettişi olan Doktor Berrin Akbal atlatmış olduğu koronavirüse ikinci kez yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Acı haber sosyal medya üzerinden duyuruldu."

SAHTE ÇIKTI

Ancak söz konusu haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta paylaşılan kişinin Berfu Çetinkaya isimli bir kadın olduğu ifade edildi.

Berfu Çetinkaya da kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Berrin Akbal adıyla fotoğrafım kullanılarak asılsız haber yapılmıştır. Konu yargıya taşınacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu adla Sağlık Bakanlığı Müfettişi de bulunmuyor.

Öte yandan, Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede en önde yer alırken ve pandemide 390 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, ortaya atılan bu asılsız haber büyük tepki topladı.