Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi

Son dönemlerde vaka sayısının artış gösterdiği Konya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Salih Oflaz, oğlunun tabutunu sarılıp, öptü.

Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Halit Oflaz, 3 Ağustos günü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Ancak daha sonra durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen ve tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece yarısı doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Başkan Halit Oflaz'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Hacı Veyis Camii'ne getirildi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda kişi katıldı.Koronavirüs tedbirlerine uyularak kılınan cenaze namazının ardından baba Salih Oflaz, oğlunun tabutunu sarılıp, öptü. Belediye Başkanı Halit Oflaz, gözyaşları arasında Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.