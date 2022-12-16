Korkunç iddia: “Dükkanımı AVM yaktı”
İstanbul Levent İlçesi’nde meydana gelen yangına ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi. Yangın sırasında herkesin merakla izlediği ağlayan ve feryat eden Burak Karabacak, dükkanının AVM yönetimi tarafından yakıldığını iddia etti.
İstanbul'un Levent İlçesi’nde bir alışveriş merkezinde yangının başladığı iddia edilen işletmenin sahibi korkunç iddialarda bulundu.
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Dükkan sahibi Burak Karabacak, dükkanını yakıldığını öne sürerek, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.
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Bugün öğle saatlerinde Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çatının alevlere teslim olurken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale etti.
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