Koray Aydın, İYİ Parti'den istifa mı edecek?

Ankara / Ulaş Kaya

İYİ Parti'de genel başkanlık yarışını Müsavat Dervişoğlu'na kaybettikten sonra sessizliğini koruyan Koray Aydın'ın partisinden istifa ederek Demokrat Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

Ankara kulislerini sallayan o iddiaya İYİ Parti'den 14 milletvekilinin daha Koray Aydın'la birlikte istifa edeceği bilgisi de eklenmişti.

Koray Aydın'a yakın isimler Demokrat Parti iddialarını tamamen yalanladı.

Aydın'ın Demokrat Parti'ye katılmayacağı fakat Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye parti yönetimi tarafından ciddi bir tepki gösterilmemesi nedeniyle fikir ayrılığının derinleştiği öğrenildi.

Dervişoğlu'nun Akşener'e yaptığı bayram ziyaretine ait fotoğrafın basına servis edilmesinin ardından ise Aydın'ın istifa seçeneğini düşündüğü öğrenildi.

Aydın, istifa kararı alırsa herhangi bir partiye katılmadan bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edecek.