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Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti kurucularından Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

 

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