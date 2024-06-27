Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

ALLAH’A ISMARLADIK İYİ PARTİ

Ayrılıklar zor ve hüzün doludur.

Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak, İYİ Parti'yi büyük umut heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurduk.

İYİ Parti gerçek bir mücadelenin ve hikâyenin sonucu doğdu.

İYİ… pic.twitter.com/N3BGsv2Khd