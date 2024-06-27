Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti kurucularından Koray Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:
ALLAH’A ISMARLADIK İYİ PARTİ— Koray Aydın (@korayaydintr) June 27, 2024
Ayrılıklar zor ve hüzün doludur.
Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında cesur insanlar olarak, İYİ Parti'yi büyük umut heyecan ve hayallerle; büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla kurduk.
İYİ Parti gerçek bir mücadelenin ve hikâyenin sonucu doğdu.
İYİ… pic.twitter.com/N3BGsv2Khd
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