Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girdi!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, E sınıfı motorlu taşıtlar ehliyet sınavına katılan V.A'dan şüphelenilmesi üzerine yapılan incelemede, montunun içine yerleştirilmiş kameralı kopya düzeneği bulundu.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, düzenekleri hazırlayan ve sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu kişilere 7 bin 500 liraya satan H.Ö'ye ulaştı. İstanbul'dan geldiği Yalova'da gözaltına alınan H.Ö'nün daha önce de başka kentlerde sınava girecek adaylar için farklı düzenekler hazırladığı belirlendi.

Şüpheli V.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kopya düzeneğini hazırlayan H.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kopya düzeneğinin, dışarıdan görünmeyen kulaklık, montun marka kısmında bulunan harf işlemesinin içine yerleştirilmiş gizli kamera, sistemi besleyen batarya, wi-fi cihazı ve sim karttan oluştuğu tespit edildi.