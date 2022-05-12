Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, karakola yönelik saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.