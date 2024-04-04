Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi?
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar..
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.
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FAHİŞ FİYATA İDARİ PARA CEZASI
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Bakan Uraloğlu, "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önemlerimizi aldık.Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.
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