Erdoğan talimatı verdi: Köprü ve otoyol zammı 2024'e ertelendi

Köprü ve otoyol zamları ertelendi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren yapılan zamlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendi.

Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptı.

Ödeyenlere iade edilecek

Yeni tarife gece 00.00'dan itibaren devreye girmişti. Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlara iade edilecek.

Yüzde 76'ya varan zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 43,9 ila yüzde 76,5 oranında zam yapılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün dün akşamki açıklamasına göre İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek yön geçiş ücreti yüzde 76,5 artışla 15 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti ise yüzde 75 artışla 35 liraya yükseltilmişti.

İzmit körfezinin iki yakasını birbirine ve İstanbul-İzmir otoyolunun bir parçası olan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52,6 artışla 290 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti yüzde 43,9 artışla 295 liraya çıkarılmıştı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.