Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim olacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son dönemde köprü ve otoyol ücretileriyle ilgili yapılan tartışmalarla ilgili konuştu. CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu yüksek ücretleri değerlendirdiklerini söyledi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kanal İstanbul projesi hakkında önemli bilgiler veren Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi.



KÖPRÜ VE OTOYOL VE ÜCRETLERİ AZALACAK MI?

Tartışmalara neden olan köprü ve otoyol ücretlerini değerlendirdiklerini ifade eden

Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Bu bir finansal model aslında. Ücret

yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz.

Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler,

akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor."