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Köprü geçiş ücretlerinde değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni yılla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirmenin iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildiği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir.

Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir.

Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

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