Kopenhag-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.
Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.
Saat 23:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'da yayın yapan Sky Sport Austria 1 canlı olarak ekranlara getirecek.
Kopenhag-Galatasaray maçı Exxen platformundan canlı olarak ekranlara getirilecek.
Maçı şifresiz yayınlayacak kanallar
Azerbaycan: CBC Sport
Avusturya: Sky Sport Austria 1
Belçika: Proximus Pickx
Kanada: DAZN
Danimarka: Viaplay Denmark
Finlandiya: C More Suomi
İtalya: Mediaset Infinity
İspanya: Movistar+
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport
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