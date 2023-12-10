AjansHaber.com.tr Spor Kopenhag-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak

Kopenhag-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu

Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta maçını şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

Saat 23:00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'da yayın yapan Sky Sport Austria 1 canlı olarak ekranlara getirecek.

Kopenhag-Galatasaray maçı Exxen platformundan canlı olarak ekranlara getirilecek.

Maçı şifresiz yayınlayacak kanallar

Azerbaycan: CBC Sport

Avusturya: Sky Sport Austria 1

Belçika: Proximus Pickx

Kanada: DAZN

Danimarka: Viaplay Denmark

Finlandiya: C More Suomi

İtalya: Mediaset Infinity

İspanya: Movistar+

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi!
Kopenhag-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak
Rıza Çalımbay: Ben böyle oyuncu grubu görmedim!
Galatasaray, Danimarka'ya moralli gidiyor!
Dolmabahçe'de dev randevu!
Eski Beşiktaşlı Nkoudou, Ronaldo ile yarışıyor
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oldu!