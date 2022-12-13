Köpek katilleri hakim karşısında!

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin, köpeği vahşice öldürmesiyle ilgili davada istenen ceza belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak (28) hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.