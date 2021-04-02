Köpek canlı yayında muhabirin mikronunu çaldı

Rusya’da canlı yayın sırasında eşine rastlanır bir olay gerçekleşti.

Bir haber kanalında spiker ve muhabir gerçekleştirdikleri yayın sırasında bilgi alışverişi yapıyordu.

O sırada yayına dışarıda bir parkta devam eden kadın muhabir davetsiz bir misafirle karşılaştı.

ÜZERİNE ZIPLADI

Golden Retriever ırkı bir köpek kadının elindeki mikrofonu gözüne kestirdi. Bir anda muhabirin üzerine koştu.

Rusya’da bir canlı yayın esnasında, Golden cinsi bir köpek muhabire doğru yaklaşarak elindeki mikrofonu alarak kaçtı



🔹Muhabir, köpeğin arkasından koşarak mikrofonu köpekten geri almaya çalıştı. pic.twitter.com/wUT8CMydG2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 2, 2021

Kadın köpeği fark ettiğinde artık çok geçti. Köpek kadının üzerine zıpladı. Dişleri ile elindeki mikrofonu kavrayan köpek hızla koşmaya başladı.

YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Neye uğradığını şaşıran muhabir kadın, köpeğin peşinden koşup yakalamaya çalıştı. O sırada canlı yayını çeken kameraman, muhabir ile köpek arasında yaşanan kovalamaca anlarını kayda aldı.

Stüdyoda bulunan spiker ise olayı şaşkınlıkla izledi. Kısa süre sonra toparlanan spiker, yayına devam etti.