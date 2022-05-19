Köpeğin zorla ağzını açıp içki döktüler

Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 şahıs o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen 3 şahıs, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı. Köpeğin ağzını zorla açarak şişedeki alkolü döktüler. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 şahıs Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.