Koop Bakkal başvuruları için gerekli şartlar
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten temel ihtiyaçları uygun fiyata sunmak amacıyla bakkallara bayilik veren ''KOOP Bakkal'' projesi başvuruları hakkında merak edilen her şey!
Koop Bakkal bayilik sistemiyle birlikte un, şeker, yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki raf fiyatlarıyla aynı şekilde bakkallarda da satılmaya başlayacak.
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Bakkallar Koop Bakkal başvurularını 14 Kasım Pazartesi itibarıyla yapmaya başladı.
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Koop Bakkal olmak için istenen nitelikler; en az 5 yıl bu işte deneyim sahibi olmak, dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması. Bu şartları sağlayan bakkallar başvurabilir.
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Koop Bakkal prejesi 6 ilde yürürlüğe girecek. İşte Koop Bakkal projesi kapsamındaki iller:
Ankara
Konya
Trabzon
Sakarya
Yozgat
Tokat
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