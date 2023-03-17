Konyaspor, lider Galatasaray'ı konuk ediyor!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 26. hafta maçında bugün Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20:00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 24 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 60 puan topladı. Galatasaray, 26. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider girdi.

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Cimbom'da 6 eksik var

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö'yle birlikte Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve kart cezalısı Victor Nelsson Konyaspor'a karşı oynanacak maçın kadrosunda yer almadı.

İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise bu akşam oynanacak olan maçta sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.