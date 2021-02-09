Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

"An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yok"

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuzlukçu ilçesinde 4,7 şiddetinde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." iadelerine yer verildi.

Soylu, Tuzlukçu'da meydana gelen depremde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tuzlukçu'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatarak, "An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaşımında, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.