Konya'daki katliama ilişkin 10 gözaltı

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Olayın ardından, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

"Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değil"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki silahlı saldırıyla ilgili, "Olay bir husumetin devamıdır. Bu katliam istismar edilmeye çalışılmaktadır. Olayın failleri kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir." dedi.

Olayın siyasallaştırılmaya çalışıldığının altını çizen Soylu, "Olayın Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Her olayın istismar edildiği gibi maalesef siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi Konya’daki bu katliam da, bu menfur saldırı da, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki istismar edilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Bakan Gül: Konya'daki olayı yakından takip ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, Twitter adresinden olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyleyerek şunları kaydetmişti;

"Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil."

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir.

İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir.

22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir.

Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır.

10 kişi gözaltına alındı

Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.