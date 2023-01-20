AjansHaber.com.tr Gündem Konya'daki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Konya'daki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden, belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Pirebi Mahallesi Aras Sokak'taki müstakil evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, tek başına yaşadığı öğrenilen A.Ç'nin oturduğu evin tüm odalarında çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev dezenfekte edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'den geçti!
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AK Parti'den yeni YÖK kanunu!
Tekirdağ'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
Kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor!
Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na şartlı destek!
FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı