AjansHaber.com.tr Gündem Uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı!

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Antalya çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E, N.E, M.C. ve D.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekliye ve memura zam müjdesi!
Almanya'da 2 Türk vatandaşına silahlı saldırı!
FETÖ imamları uzaktan yönetim modeline geçti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri bir bir sıraladı!
CNBC Türkiye yayın hayatına başlıyor!
Erdoğan'dan terörle mücadele paylaşımı!
Bakan Bilgin'den, Memura zam müjdesi