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Konya'da otomobil yayalara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı

Konya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sefa S. (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, ilk belirlemelere göre 5 yayanın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 4 yaya ile otomobilde bulunan 1 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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