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Konya'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 4 kişi hayatını kaybederken; sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

Konya'da feci bir kaza meydana geldi.

Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde 42 J 2873 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.

4 ÖLÜ, 5 YARALI

Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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