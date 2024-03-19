Konya'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 4 kişi hayatını kaybederken; sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.
Konya'da feci bir kaza meydana geldi.
Konya-Karaman kara yolunun 25'inci kilometresinde 42 J 2873 plakalı otomobil, henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki otobüs durağına daldı.
4 ÖLÜ, 5 YARALI
Otomobil şarampole inip durdu, çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan durakta bekleyenlerden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi de yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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