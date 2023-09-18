AjansHaber.com.tr Gündem Konya’da FETÖ operasyonu!

Konya’da FETÖ operasyonu!

Konya merkezli yapılan FETÖ operasyonunda güvenlik kuvvetleri 4 şüpheliyi göz altına aldı.

Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
3 personel hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması!
Erdoğan: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Yüksek hızlı tren biletlerine zam!
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Erdoğan: Rant değil insan odaklı kentsel dönüşüm!