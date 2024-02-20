Konya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi, Büyük Hizmet Caddesinde meydana geldi. Sefer Adıgözel yönetimindeki 42 PJ 766 plakalı otomobil, kullanılabilen direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu trafik levhasına, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen IE yönetimindeki 42 C 0226 plakalı işçi servisine saldırdı. Çarpmanın parasıyla savrulan işçi servisi de AB yönetimindeki 42 DPA 65 plakalı otomobile atandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücülerden Sefer Adıgözel ile işçi servisindeki işçilerden HK ve SE yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adıgözel, tedaviye götürülmek için alınan ambulansta sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatları kaybedildi. Adıgözel'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralı HK ve SE de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.