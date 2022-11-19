Konya'da farklı suçlardan aranan 82 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, gasp" gibi suçlardan aranması olan 82 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentin merkez ilçelerinde şüphelilerin gizlendikleri adreslere operasyon düzenlendi. Ekiplerce yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 33 kişi cezaevine gönderilirken 49 kişi de adli makamlara teslim edildi.