Konya'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
Konya'da drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, Horozluhan Mahallesi Büyük Şahin Caddesi'nde drift yaparak sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle ilgili çalışma başlattı.
Polis, sürücü T.E'yi Elektronik Denetleme Sisteminden (EDS) tespit ederek uygulama noktasında durdurdu.
Polis merkezine götürülerek 9 bin 125 lira ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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