AjansHaber.com.tr Gündem Bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı!

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı, olayla ilgili 6 öğrenci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Anadolu Meydanı'nda lise öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4'ü bıçakla diğerleri darp sonucu 7 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya karışan ve öğrenci olduğu belirlenen D.A, S.A, N.Y, O.K, S.K. ve Ö.U. yakalandı.

Yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Hatay'da konut kuraları çekildi
Türk askerinden Kosova'ya eğitim alanında destek!
Ankara'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 3 gözaltı!
MEB, akran zorbalığı için harekete geçti
Bakan Varank, yeni yıla 'motokurye' olarak girdi
Zelenskiy'den yeni yıl mesajı