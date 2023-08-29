AjansHaber.com.tr Yaşam Konya'da bıçaklı kavga: 7 yaralı!

Konya'da bıçaklı kavga: 7 yaralı!

Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.

Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Müjdeli haber geldi: Yağış kapıda
Bodrum'da silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı!
Yağış geliyor: 8 il için sarı kodlu uyarı!
Tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandı
Kocaeli'de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'da feci kaza!
Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu