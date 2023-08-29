Konya'da bıçaklı kavga: 7 yaralı!
Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi bıçakla yaralandı.
Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki ayakkabı imalathanesinde çalışan yabancı uyruklu kişiler arasında alacak meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polisin, kavgaya karışanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Yorumlar