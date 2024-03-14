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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü!

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi.

Düşme anına ait görüntüler:

BİR PERSONEL ŞEHİT OLDU

Konya'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili Konya Valisi Vahdettin Özkan açıklamada bulundu.

Özkan, uçağının düşmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

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