AjansHaber.com.tr Gündem Konya'da 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt!

Konya'da 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da akaryakıt kaçakçılığı yapılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 26 bin 190 litre kaçak akaryakıt, sayaçlı aparat ve jeneratöre el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı artacak
Maske zorunluluğu kaldırıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
TÜGVA önüne EYP bırakan terörist yakalandı
Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi