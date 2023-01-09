AjansHaber.com.tr Gündem FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelin erkek çıktı!
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı
Kara yollarında durum
Sarıkamış'ta otelde tavan çöktü! Yaralılar var!
Meteoroloji 41 ili uyardı: Yoğun kar alarmı!
Bakan Kasapoğlu, şehitleri anmak için Sarıkamış'ta