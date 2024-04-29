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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Konya merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki adli işlemleri sürüyor.

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