Konya-Karaman YHT test sürüşleri yarın başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını ve 8 Şubat’tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

Sinyalizasyon sistemi montajlarının da tamamlandığı #Konya-#Karaman #hızlıtren🚄hattımızda test sürüşlerine 8 Şubat'ta başlıyoruz.🌳✅



Kesintisiz demiryolu ağımızın bir parçası olacak hattımızı test sürüşleri sonrası halkımızın hizmetine açacağız.https://t.co/TAkQdHCbMF pic.twitter.com/GVMQFQnuFD — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 3, 2021

2014 yılında temeli atılan Konya-Karaman-Ulukışla YHT projesinin Konya-Karaman etabının test sürüşlerinin 3 hafta sürmesi öngörülüyor.

Mayıs ayı sonu itibarıyla işletmeye açılacak hatta, Karaman’dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek ve hatta yük taşımacılığı da yapılacak.