AjansHaber.com.tr Gündem Seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya düşecek

Konya-Karaman YHT test sürüşleri yarın başlıyor

Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını ve 8 Şubat’tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

2014 yılında temeli atılan Konya-Karaman-Ulukışla YHT projesinin Konya-Karaman etabının test sürüşlerinin 3 hafta sürmesi öngörülüyor.

Mayıs ayı sonu itibarıyla işletmeye açılacak hatta, Karaman’dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek ve hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Boğaziçi Dayanışma mektubunda skandal talepler!
İletişim Başkanı Altun'a organize medya operasyonu
Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülmedi!
Bakanlık harekete geçti
Twitter'da Erdoğan damgası!
Mehmetçik, Pakistan'daki tatbikat için yola çıktı
Karısıyla birlikle 'gaygubet evi'nde yakalandı