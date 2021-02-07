Konya-Karaman YHT test sürüşleri yarın başlıyor
Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri yarın başlayacak. Bir saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını ve 8 Şubat’tan itibaren test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.
Sinyalizasyon sistemi montajlarının da tamamlandığı #Konya-#Karaman #hızlıtren🚄hattımızda test sürüşlerine 8 Şubat'ta başlıyoruz.🌳✅— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 3, 2021
Kesintisiz demiryolu ağımızın bir parçası olacak hattımızı test sürüşleri sonrası halkımızın hizmetine açacağız.https://t.co/TAkQdHCbMF pic.twitter.com/GVMQFQnuFD
2014 yılında temeli atılan Konya-Karaman-Ulukışla YHT projesinin Konya-Karaman etabının test sürüşlerinin 3 hafta sürmesi öngörülüyor.
Mayıs ayı sonu itibarıyla işletmeye açılacak hatta, Karaman’dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul'a YHT ile ulaşım sağlayabilecek ve hatta yük taşımacılığı da yapılacak.
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