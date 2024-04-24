Bu bölgede evi olanlar köşeyi döndü!

Endeksa'nın Mart 2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut fiyatları ortalama yüzde 57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı ise 25 bin 111 TL oldu. Fiyatlar her şehirde ve ilçede farklı oranlarda yükselirken, bazı şehirlerde ve ilçelerde bu artış oranı TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. Peki, konutta en çok kazanan ilçeler hangisi?