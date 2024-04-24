Bu bölgede evi olanlar köşeyi döndü!
Endeksa, Türkiye’nin en çok konut satışı yapılan ilçelerindeki konut fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, konutta en çok kazanan ilçeler hangisi?
Endeksa, TÜİK’in açıkladığı Türkiye’nin en çok konut satışı yapılan ilçelerinin konut fiyatlarını mercek altına aldı.
Endeksa'nın Mart 2024 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut fiyatları ortalama yüzde 57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı ise 25 bin 111 TL oldu. Fiyatlar her şehirde ve ilçede farklı oranlarda yükselirken, bazı şehirlerde ve ilçelerde bu artış oranı TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. Peki, konutta en çok kazanan ilçeler hangisi?
1-İstanbul, Esenyurt
Endeksa'nın hazırladığı listesinin başında İstanbul yer aldı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki satılık konut metrekare fiyatı 17 bin 719 TL olurken, ortalama konut fiyatı 1 milyon 949 bin 090 TL olarak gerçekleşti. İlçedeki bir yıllık konut fiyatı değer artışı da yüzde 41’e ulaştı.
İstanbul Esenyurt’ta 2023 yılında 25 bin 189 adet konut satışı olurken ortalama konut fiyatı 1 milyon 949 bin 090 TL ve yıllık fiyat değişimi ise yüzde 41’e ulaştı.