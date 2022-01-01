Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı
BOTAŞ, yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 15 ve elektrik üretimi haricinde kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldığını duyurdu.
BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.
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