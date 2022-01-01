Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı

BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.