Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'ne başvurular başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da Kabine Toplantısı'nın ardından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine başvurular bugün başladı.

60 ay vade imkanı

Paketle; 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak. Krediden yararlanmak isteyenler, yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak. Hazırlanan sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilecek ve kredinin yüzde 60’ı yüklenici firmaya ödenecek.

En az "C sınıfı" şartı

Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az "C sınıfı" olan Enerji Kimlik Belgesi’nin bankaya verilmesiyle yüzde 40’lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleştirilecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil, doğrudan yalıtım firmasına yapılacak.

En az 1 milyar metreküplük tasarruf hedefleniyor

Kredi paketiyle 2022’den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor. Böylelikle 2024’ün sonuna kadar toplamda yaklaşık olarak en az 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufunun sağlanması hedefleniyor.