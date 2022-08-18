Konut ve kira fiyatlarını düşürmek için yeni hamle! Bakan Kurum duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için her adımı attıklarını vurgulayarak, “İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek. Bu, 50 bin yeni konut demek!” açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum, Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanların İmar Yönetmeliği’nde birtakım düzenlemeler gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul’da 1.5 milyon, Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon metrekare ofis, konuta dönüştürülebilecek

Yapılan düzenlemeye göre, ticaret ve konut parsellerinde iskân almış veya inşa aşamasında olan ve ofis olarak kullanılan bağımsız bölümlerin, parseldeki toplam konut kullanımının yüzde 80’i geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 2023 tarihine kadar konuta dönüşebilmesine imkân sağlanacak.

Böylece sadece İstanbul’daki konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan yaklaşık 1.5 milyon metrekare, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 milyon metrekare ofisin, talep edilmesi halinde konuta dönüşebilmesinin yolu açılmış oldu.

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin yeni konut arzı oluşabilecek

Yönetmelik değişikliği ile konuta dönüşmeye müsait olan ofislerden yüzde 50’sinin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, Türkiye genelinde ise 40 bin yeni konut arzı oluşabilecek.

Park, piknik ve rekreasyon alanlarında spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları yapılabilecek

Yönetmeliğe eklenen bir diğer maddeyle de sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park, piknik ve rekreasyon alanlarında spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurlarının yapılabilmesine imkân sağlanmış olacak.

Mutfaklarda doğalgaz kullanamama sorunu çözülebilecek

Yeni düzenleme ile doğalgaz hattı bulunan yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hale getirildi. Bu sayede, özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda, doğalgaz tesisatının bina girişinde bırakılmasından dolayı mutfaklarda doğalgaz kullanamama sorunu çözülebilecek.

Bürokratik süreç basitleştirilecek

Yine katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde olan binalarda doğalgaza geçiş istenmesi halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılarak bürokratik süreç basitleştirilecek ve bazı binalarda bulunan eksiklikler nedeniyle tadilat alınamaması sorunu ortadan kaldırılabilecek.

Taşkın kotunun altına trafo yapılması önlenebilecek

Yapılan bir başka düzenleme ile de özellikle sel, su taşkını durumlarında bodrum katlara su dolması halinde yaşanan elektrik kaçağı ile ilgili sorunların önlenmesi amacıyla yeni yapılacak binalarda DSİ veya su/kanalizasyon idarelerince tespit edilen taşkın kotunun altına trafo yapılması önlenebilecek.