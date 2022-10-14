Konut satışlarında sert düşüş!

TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu.

Eylülde satılan konut sayısı, ağustosa göre de yüzde 8,17 düşüş gösterdi. Ağustosta 123 bin 491 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller, 40 konut ile Hakkari, 49 konutla Ardahan ve 98 konutla Gümüşhane oldu.

Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 5 bin 49 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 23,8 azalış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1795 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili sırasıyla 1585 konut satışıyla Antalya ve 335 konut satışıyla Mersin izledi.

Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye'den 1196 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 592 konutla İran, 433 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları azaldı

Eylülde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı 15 oldu. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 yükselişle 228 bin 601 olarak kayıtlara geçti.

Eylülde ipotekli satışların 5 bin 429'u, ocak-eylül dönemindeki ipotekli satışların 60 bin 777'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 96 bin 432 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85 olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 828 bin 592'ye çıktı.

İlk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 35 bin 954 geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 312 bin 118'e yükseldi.

İkinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalarak 77 bin 448'e indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 745 bin 75 olarak kaydedildi.