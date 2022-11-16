Konut satışlarında büyük düşüş!

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377'ye geriledi.

Buna göre, Türkiye'de ekimde 102 bin 660 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 5 bin 377 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 8,8 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konutla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1658 konut satışıyla İstanbul ve 490 konut satışıyla Mersin izledi.

Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 498 konutla İran, 310 konutla Irak ve 216 konutla Ukrayna vatandaşları takip etti.

Ocak-ekimde ise yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 oldu.

İpotekli konut satışları azaldı

Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalarak 13 bin 268'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 oldu. Ocak-ekimde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde ipotekli satışların 4 bin 260'ı, ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

İlk el konut satış sayısı azaldı

Türkiye genelinde diğer konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 oldu. Ocak-ekimde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984'e çıktı.

İlk el konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalarak 32 bin 692'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 olarak hesaplandı. İlk el konut satışları ocak-ekimde ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810'a yükseldi.

İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968'e indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekimde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43'e yükseldi.